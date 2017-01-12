林志穎冰上重摔疑傷肋骨 緊急送醫治療

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林志穎錄製節目驚傳意外。(圖/鳳凰娛樂)

藝人林志穎近來參加大陸實境秀《我們十七歲》，要在嚴寒氣候下出外景，困難度可以說是激增，結果在接獲冰湖任務挑戰時傳出意外，據悉在冰上滑倒重摔，當場倒地不起，緊急送醫治療。

林志穎被外界喻為人生勝利組。(圖/本報系資料照)

根據《鳳凰網娛樂》報導，林志穎必須在零下20度的冰湖上完成任務，未料在過程中不慎滑倒，工作人員見狀立刻前往攙扶，林志穎不斷按著肋骨面露痛苦表情，製作單位立刻將他送往醫院治療，節目也中斷錄影，根據知情人士透露，林志穎送醫診斷後並無大礙，請大家無須過於擔心。

(中時電子報)