政院擬修師培法 中小學教師先檢定後實習
行政院院會今天通過「師資培育法」修正草案，修法重點包括中小學教師資格未來將先考資格考後實習，到偏鄉或海外當代理教師可折抵半年實習等，將送立法院審議。
教育部去年10月19日通過「師資培育法」修正草案送行政院，今天上午行政院院會審議通過，後續送立法院完成修法程序。教育部次長蔡清華上午出席行政院院會後記者會，說明修法重點。
蔡清華表示，修法重點之一是改變取得中小學教師資格的程序，過去是「先實習再考資格考」，修法將改為「先資格考後實習」，讓已通過考試的師資生在實習時可心無旁騖投入教學實務，實習教師人數也將從8000多名減少至約5000多名，減輕中小學負擔。
蔡清華說，這次修法也調整師資培育目標，將以著重學生學習為中心；並鬆綁師資培育課程規範，開放師培大學自訂職前教育課程，採課程備查機制，讓大學培育師資更具彈性。
為鼓勵年輕教師到偏鄉或海外教學，蔡清華說，修法也新增規定，通過教師資格考的師培生，到偏遠地區或海外學校（包括海外台灣學校跟僑民學校）擔任代理教師服務2年，可領代理教師薪水，並折抵半年教育實習；另提供清寒師培生在半年實習期間，每月新台幣1萬元的助學金。
另外，修法也新增新舊法過渡條款，若在師培法新制實施前，已完成師資職前教育、未完成實習者，可以在新法實施後6年內，先申請實習；已完成實習者，在新法實施起10年內，可選擇適用舊制規定。1060112
(中央社)
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