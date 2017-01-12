舒淇健忘村閩南語拜年 臭乳呆發音逗趣
藝人舒淇在新片「健忘村」終極預告當中，用閩南語當旁白配音，向觀眾拜年，舒淇「不輪轉」的閩南語，再加上聲音有些「臭乳呆」，讓網友印象深刻。
導演陳玉勳最新作品「健忘村」，二度與監製李烈、葉如芬攜手合作，耗資新台幣3億元拍攝，除了在恆春搭建實景之外，拍攝地更遍佈全台各地。
從新竹新埔鎮的南園、苗栗卓蘭鎮大峽谷、南投鹿谷鄉小半天竹林、高雄磐龍峽谷，台灣之美都將在「健忘村」一一展現。
舒淇在最新公布的終極版「健忘村」預告（https://youtu.be/SA4bsnyXsY8）當中，先用閩南語向觀眾拜年，也用「不輪轉」的閩南語介紹這部片，舒淇講閩南語的口音有些「臭乳呆」，增添些許趣味，雖然預告中講的閩南語不太標準，但卻讓人印象深刻，反而很想進戲院看。
「健忘村」1月26日全台上映。1060112
(中央社)
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