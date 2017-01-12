環時：遼寧號在台海沒有進行飛機起降訓練

解放軍遼寧號航艦編隊，11日上午7時進入台灣西南防空識別區，沿台灣海峽中線以西向北航行。（中新社資料照片）

大陸鷹派媒體《環球時報》12日報導，大陸航母遼寧艦過台灣海峽，平均航速不到12節，一般平均航速約20節。較低的航速恰恰說明，遼寧艦沒有搞什麼小動作。從這個平均航速來看，航母肯定沒有進行飛機起降訓練，此次遼寧艦航母編隊的台海之行勝似閒庭信步，這也是給台灣一個仔細觀察，細心琢磨的機會。

報導說，遼寧艦編隊11日7時進入台灣的西南防空識別區，沿台灣海峽中線以西向北航行；12日早，遼寧艦編隊於當天早上6時30分脫離台灣海峽北返。如此算來，遼寧艦穿越台灣海峽共計用時33.5小時，即便按照台灣國防部的說法，也用了23.5小時，期間大致航行約500公里，耗時23.5小時，平均航速不到12節。

《環球時報》指出，一般來說，水面戰鬥艦艇最大航速會在26節～30節左右。但是以最大航速航行的話油耗過多，一般來說通常保持在20節左右的經濟航速。此外，編隊航行還要根據當時的海況、海上漁船和商船的行駛情況而定。總體來看，遼寧艦航母編隊通過的平均速度相對較低，但也是在合理範圍內。

《環球時報》說，有網友認為，遼寧艦可能在台灣海峽搞「小動作」，但是較低的航速恰恰說明，遼寧艦沒有搞什麼小動作。從這個平均航速來看，航母肯定沒有進行飛機起降訓練，因為艦載戰鬥機起降時航母必須要保持很高的航速以利於戰機起降。可以說，此次遼寧艦航母編隊的台海之行勝似閒庭信步，並沒有急著去趕路，這也是給台灣一個仔細觀察，細心琢磨的機會。

(旺報)