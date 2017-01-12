苗栗溫泉季為期3個月　接駁車送旅客泡湯慢遊

轉動立體方塊為溫泉季揭開序幕，業界全部動起來。（陳慶居攝）

縣長徐耀昌（右四）率地方各界共同為溫泉季揭開序幕。（陳慶居攝）

苗栗縣泰安地區的美人湯，獲評全國品質最優也最浪漫的溫泉，縣府今年溫泉季自即日起延續到3月底，不僅時間延長，更爭取到免費接駁公車，連結高鐵站到泰安溫泉區的最後一哩路，旅客搭乘大眾交通工具就能泡湯、採果體驗慢遊樂趣。

縣長徐耀昌、文化觀光局副局長呂岸霖、高鐵苗栗站長李慧明，上午會同溫泉飯店業者好消息，今年溫泉季從13日起到3月底，比往年多出2個月，而且從高鐵站就有接駁專車接駁到泰安溫泉區，享受泡湯舒壓，觀光代言人貓貍喵也賣力行銷溫泉季。

呂岸霖與李慧明指出，溫泉季期間每周五、六、日、一可自高鐵站接駁到溫泉區，周六、日更增加溫泉區內接駁車，搭配高鐵101B及泰安鄉DTRS（需求反應式公車），讓遊客每小時都有大眾運輸可搭乘，享受低碳慢活之旅。

徐耀昌說，今年溫泉季主題為《2016FUN遊泰安．低碳慢旅》，縣府多次赴大陸北京和上海辦理觀光旅遊及農特產推介會，泰安溫泉也是極力行銷的好產品，邀請遊客泡溫泉、品嘗原住民風味餐，慢步林間吸收芬多精，拋除疲憊迎接新的挑戰，更重要的是，遊客只要搭乘大眾運輸工具即可體驗慢遊。

(中時)