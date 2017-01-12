苗栗溫泉季為期3個月 接駁車送旅客泡湯慢遊
苗栗縣泰安地區的美人湯，獲評全國品質最優也最浪漫的溫泉，縣府今年溫泉季自即日起延續到3月底，不僅時間延長，更爭取到免費接駁公車，連結高鐵站到泰安溫泉區的最後一哩路，旅客搭乘大眾交通工具就能泡湯、採果體驗慢遊樂趣。
縣長徐耀昌、文化觀光局副局長呂岸霖、高鐵苗栗站長李慧明，上午會同溫泉飯店業者好消息，今年溫泉季從13日起到3月底，比往年多出2個月，而且從高鐵站就有接駁專車接駁到泰安溫泉區，享受泡湯舒壓，觀光代言人貓貍喵也賣力行銷溫泉季。
呂岸霖與李慧明指出，溫泉季期間每周五、六、日、一可自高鐵站接駁到溫泉區，周六、日更增加溫泉區內接駁車，搭配高鐵101B及泰安鄉DTRS（需求反應式公車），讓遊客每小時都有大眾運輸可搭乘，享受低碳慢活之旅。
徐耀昌說，今年溫泉季主題為《2016FUN遊泰安．低碳慢旅》，縣府多次赴大陸北京和上海辦理觀光旅遊及農特產推介會，泰安溫泉也是極力行銷的好產品，邀請遊客泡溫泉、品嘗原住民風味餐，慢步林間吸收芬多精，拋除疲憊迎接新的挑戰，更重要的是，遊客只要搭乘大眾運輸工具即可體驗慢遊。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。