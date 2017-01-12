南市寒士年終聚餐 賴清德當場發紅包
臺南市社會局結合民間資源，12日在北區和順里活動中心舉辦街友尾牙感恩餐會，邀請近百位街友共餐，到場的街友還享有理髮、沐浴、健檢服務，臺南市長賴清德發給每位街友紅包，祝賀雞年如意。
臺南市社會局今年列冊全市共有195名街友，街頭統計116位，8成集中在市區，包括原臺南市6區加上永康區，其中有30餘位街友居住在火車站附近的東豐地下道內。
根據社會局調查，多數街友打零工維生，偶爾接廟會陣頭生意，沒工作時就住進地下道，接受濟助渡日。
臺南市政府舉辦寒士尾牙活動多年，今年仍有郭綜合醫院提供健檢服務、善心人士提供圍爐餐食、休閒背心、麵包餐盒與佳節禮金，4ever髮型公司提供義剪、社會局出動沐浴車、勞工局就業媒合、衛生局富則傳染病宣導，街友們可一次獲得多項服務。
賴清德感謝各界投入溫暖，街友們在年節前夕可感受社會關懷，享受豐盛餐宴。他並到每個餐桌前一一發給紅包，問候每位街友。但並未在場一同用餐，發完紅包隨即離開。
(中時)
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