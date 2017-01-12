綠色和平：印度每年死於空汙達120萬人
環保團體「綠色和平」（Greenpeace）印度分部近日發表一份調查報告指出，印度每年約有120萬人死於空氣污染。
「綠色和平」針對印度24個省的168座城市展開空氣污染相關調查，發現沒有一個接受調查城市的空氣品質符合世界衛生組織（WHO）標準。
報告指出，根據調查，印度每年約有120萬人死於空氣污染，只比因吸菸死亡的人數少一些，印度已經面臨嚴重的生態災難。
此外，報告還說，因為空氣污染，讓印度的國內生產毛額（GDP）減損3%。
根據調查，印度空汙2015年最嚴重的20座城市，空汙指標PM10的水準在每立方公尺168微克到每立方公尺268微克之間。
其中，印度空氣污染最嚴重的是新德里（PM10達每立方公尺268微克），緊跟在後的3座城市集中在北方省（Uttar Pradesh），分別是加茲阿巴德（Ghaziabad）、阿拉哈巴德（Allahabad）和加里亞（Jharia）。
新德里2015年PM10的濃度，比印度國家環境空氣品質標準（NAAQS）的每年限值高出4.5倍，比世界衛生組織的標準高出13倍。
「綠色和平」印度分部代表達希亞（Sunil Dahiya）表示，由於無法呼吸的空氣，印度現在正面臨嚴重危機，因空氣污染致死機率僅略低於吸菸死亡率，也沒有哪座城市努力控制空汙問題，政府對大量警告空汙危害的科學報告充耳不聞。1060112
(中央社)
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