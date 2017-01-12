伊凡卡退出川普集團 在華府從零開始
伊凡卡川普計畫暫離川普集團和她個人時尚品牌的行政職務，但表示她有信心這兩個事業將繼續「茁壯成長」。
美聯社報導，伊凡卡川普（Ivanka Trump）今天在個人臉書頁面發文表示，她將「正式留職停薪」，離開川普集團（Trump Organization）和提供鞋子、衣服及為女權發聲的生活風格品牌的行政職務。
美國準總統川普今天表示，將把公司控制權交給兩個兒子和1名行政主管，還有將事業資產交付信託，並採取其他措施完全與他的事業分割。
伊凡卡表示，她的公司將由現任總裁和董事會經營。伊凡卡目前沒有在父親的政府擔任要職，但她的丈夫庫許納（Jared Kushner）將任白宮資深顧問。
隨著全家搬到華盛頓，伊凡卡表示將把重心放在讓3個小孩習慣當地生活。但她也強調持續對影響婦女與女孩的議題有興趣，因此會設法找到「對我而言最有影響力和適當的方法，為我們國家服務」。（譯者：中央社陳昱婷）1060112
(中央社)
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