到府抽血驗肝病？宜蘭衛生局：違法！

宜蘭縣衛生局日前接獲民眾反應，有外縣市的醫事檢驗所派員到礁溪、宜蘭市等地，沿路向住戶、店家招攬自費肝炎檢驗項目，如獲民眾答允，便會當場抽血取走檢體，同時收取100元費用。

衛生局獲報後到場稽查，業者自稱「全球醫事檢驗所」人員，專程到社區宣導肝癌防治，並強調只要100元就能進行「免費肝癌篩檢」。

由於《醫事檢驗師法》規定，醫事檢驗所未經事先向衛生主管機關報准，不得在民眾的住家、或其他不是醫事檢驗場所的地方進行檢驗抽血。另外，也不得以不正當方式招攬業務。全球醫事檢驗所到府抽血行為已涉嫌違反相關醫事人員法規，衛生局將依法論處。

衛生局呼籲，民眾不要輕易接受陌生人員到住家、工作場所推銷抽血檢驗，因為到府抽血的人究竟是否是專業的醫事人員，往往不得而知，而且在非醫事檢驗場所抽血的檢體於運送途中是否保存良好，也會影響到檢驗數據。建議民眾不要貪圖方便，如須健康檢查，應該前往醫院或診所，以確保自身權益及健康安全。

(中時)