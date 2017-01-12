到府抽血驗肝病？宜蘭衛生局：違法！
宜蘭縣衛生局日前接獲民眾反應，有外縣市的醫事檢驗所派員到礁溪、宜蘭市等地，沿路向住戶、店家招攬自費肝炎檢驗項目，如獲民眾答允，便會當場抽血取走檢體，同時收取100元費用。
衛生局獲報後到場稽查，業者自稱「全球醫事檢驗所」人員，專程到社區宣導肝癌防治，並強調只要100元就能進行「免費肝癌篩檢」。
由於《醫事檢驗師法》規定，醫事檢驗所未經事先向衛生主管機關報准，不得在民眾的住家、或其他不是醫事檢驗場所的地方進行檢驗抽血。另外，也不得以不正當方式招攬業務。全球醫事檢驗所到府抽血行為已涉嫌違反相關醫事人員法規，衛生局將依法論處。
衛生局呼籲，民眾不要輕易接受陌生人員到住家、工作場所推銷抽血檢驗，因為到府抽血的人究竟是否是專業的醫事人員，往往不得而知，而且在非醫事檢驗場所抽血的檢體於運送途中是否保存良好，也會影響到檢驗數據。建議民眾不要貪圖方便，如須健康檢查，應該前往醫院或診所，以確保自身權益及健康安全。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。