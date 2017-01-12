無軍旅背景 川普擬讓現退伍軍人部副手舒金轉正
昨晚在總統當選人川普（Donald Trump）選後首次記者會上，川普親口證實，將提名現任美國退伍軍人部（Department of Veterans Affairs）副部長舒金（David J. Shulkin）接任新內閣的部長，日前的部長熱門人選裴琳（Sarah Palin）正式出局。舒金一旦由國會通過任命，將是美國史上首位無軍旅背景的退撫部長，也是川普新內閣中目前唯一一名歐巴馬（Barack Obama）時期的內閣成員。
據美國廣播電視網（ABC）報導，川普在昨晚的公開記者會上證實，將提名現任的退伍軍人部副部長舒金出掌該部。原職為醫師的舒金，將成為美國史上第一位無軍旅經歷的退伍軍人部部長，也是目前川普新內閣名單中，唯一一位來自歐巴馬政府的官員。現年57歲的舒金，畢業於賓州醫學院（Medical College of Pennsylvania）後，長期任職於賓州大學醫療系統（University of Pennsylvania Health System），同時合聘於卓克索大學（Drexel University）醫學院教授，2015年被歐巴馬總統提名，出任退伍軍人部主掌健康醫療事務的副部長至今。
雖然他本人沒有軍旅經驗，但出生於伊莉諾州（Illinois）陸軍基地的他，家族成員與軍隊的關係相當深厚。祖父和外祖父都曾參加過第一次世界大戰，退伍後更在威斯康辛州（Wisconsin）的退伍軍人部擔任藥師，他的父親更是一名有陸軍上尉軍銜的醫師。未來接掌部長一職後，如何利用其醫師的專業，改善美國龐大退伍軍人群體的醫療與生活，或對因戰事造成傷殘退役官兵的治療，將是他最大的挑戰。
(中時電子報)
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