印尼跨境詐騙案 中檢起訴14人

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台中地檢署8月透過台印司法合作，在印尼雅加達查獲兩岸合組的大型電信詐欺機房，先後逮捕14名嫌犯，今天偵結起訴14人，其中要求法院判處莊姓主嫌13年以上刑期。

台中地檢署偵辦掌握44歲莊姓男子、39歲武姓金主等人在印尼雅加達從事跨境詐騙。檢方指揮相關單位與印尼警方合作，8月查獲當地詐騙機房，逮捕10名台嫌，查扣相關資料。

檢方起訴14名被告，其中13人均坦犯罪並繳回贓款，但莊男辯稱只負責採買、煮食，否認犯罪，檢方質疑莊男早已脫產，無從沒收追徵不法所得，要求法院以易科罰金折算，判處莊男13年以上徒刑。1060112

(中央社)