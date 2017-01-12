中壢鬧區住宅起火 火勢猛烈無人受困

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桃園市中壢區鬧區的中正路，今天中午傳出住宅火警，現場竄出濃煙，消防局獲報後緊急滅火，所幸無人員受困。

桃園市政府消防局表示，中壢區中正路一處住宅傳出火警，火苗起於地下室。

消防局第二大隊中壢分隊獲報後立刻趕往現場，並出動10輛消防車、救護車，26名消防人員前往救援，由於火勢猛烈，竄出陣陣濃煙。初步回報無人員受困，消防人員持續進行滅火中。至於意外發生主因，仍待消防局進一步鑑識。1060112

(中央社)