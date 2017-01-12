新生貓熊寶寶 集體亮相四川提前拜年

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大陸的「中國大熊貓保護研究中心」舉辦全球貓熊迎新年活動，首先是四川雅安碧峰峽基地安排2016年新生的8隻貓熊寶寶於11日集體亮相，提前拜年。

新華社報導，這8隻貓熊寶寶中，有3對雙胞胎，2隻單胎。在工作人員佈置的充滿新春喜慶氛圍的環境中，或走路、或爬樹，不時和玩偶互動，萌翻全場。

最後，飼養員懷抱各自負責的貓熊寶寶，向大眾送上新年祝福。

中國大熊貓（貓熊）保護研究中心2016年共繁殖貓熊18胎27仔，成活22仔，並在貓熊自然交配率、種公獸培育、幼仔遺傳品質等方面創新紀錄。1060112

(中央社)