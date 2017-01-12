熱血法官 寒冬發起義賣活動

庭長周盈文，副發言人李國增、邱忠義法官。(林偉信攝)

每當有重大矚目案件擔任高院發言人的庭長周盈文，副發言人李國增、邱忠義法官，今日上午脫下法袍當起熱血法官，他們自嘲是「麥克提亞」（台語）三人組，除了扮演發言人角色外，對於愛心活動也不落人後。

周盈文庭長說，法官也是人，退庭換下法袍後，同樣也是關心社會事務，對於伊甸基金會的支持，高院除了平時僱用其會員擔任清潔工外，此次更在寒冬舉行愛心義賣活動，副發言人邱忠義法官也將「撩下去」彈吉他唱歌，邀請法官同仁們及各界一起參與，義賣所得將全數捐給伊甸基金會。

(中時)