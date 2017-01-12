海倫清桃老公認不舉 G奶女星：多跟T學習

劉樂妍臉書談海倫清桃與戴發奎房事。（圖／本報系資料照片）

海倫清桃深陷身世、學歷造假風波，近日現身泣訴遭結婚18年的丈夫戴發奎（葛格）家暴，房事也被攤在陽光下，海倫清桃透露兩人有夫妻之名、無婚姻之實，戴發奎則坦言自己不舉，對此，擁G奶的女星劉樂妍意有所指在臉書發文：「難道陽痿真的治不好嗎？」

劉樂妍今（12日）深夜在臉書寫下：「以現在台灣的醫學技術，都能買保時捷了，難道陽痿真的治不好嗎？」稱他是「玩明星志願真人版的怪叔叔」，忍不住問「他為何不吃威而鋼呢？」網友則回覆她威而鋼並非人人有用。

劉樂妍接著在留言中提到：「T(指女同性戀中的男方者)都能有女朋友了，這博士就不會用心跟T學習一下嗎？這男人真的有病，他要看醫生的地方真多。」

(中時電子報)