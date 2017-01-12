江西南城一水庫 佛頭遺跡浮出水面

江西南城一水庫因水位下鄰，佛頭遺跡浮出水面。（新華網）

日前位於江西省撫州市南城縣的洪門水庫水位顯著降低，一尊佛頭和一些被淹沒的遺蹟浮出水面。考古專家根據露出水面的佛頭造型，初步判斷為明代佛像；崖壁鑿刻痕跡中有一些方形的孔，說明此處可能曾建有廟宇。

目前，大陸國家文物局水下文化遺產保護中心專業考古隊正在對洪門水庫摩崖造像周圍水域進行水下考古探測。

(旺報)