冬遊不打烊 華信航空國內線有超值優惠

華信航空國內航線全面採用104人座的E190噴射客機，執行飛航任務，相當舒適、安全又便捷。（陳世宗翻攝）

華信歡迎旅客搭乘華信班機前往花蓮，可選擇入住花蓮理想大地渡假飯店、太魯閣晶英、立德布洛灣山月邨或美侖飯店等知名大飯店！（陳世宗翻攝）

因應「冬天旅遊不打烊」的熱潮，華信航空特別與旅遊業者合作，推出「華信假期」冬季套裝旅遊超值優惠專案。配合華信航空馬公、花蓮、台東國內航線，鼓勵國民旅遊，趁著冬天入住頂級知名大飯店，現在正是最經濟實惠的好時機。

華信航空指出，為讓旅客在冬季暢遊澎湖，能享受到最高品質的服務，華信航空特別與澎湖福朋喜來登酒店合作，推出『華信假期--澎湖喜來登3日2夜』特惠專案，只要新台幣3999元，就可輕鬆成行入住澎湖喜來登，享受五星級的頂級服務。華信航空台北、台中、高雄都有班機直飛馬公，每周30班次，趁著暖冬季節趕快報名參加華信假期澎湖喜來登3天2夜專案，立刻省下4000元〈原價7999元〉。

趁著冬天到台東泡溫泉是最具吸引力的行程。華信航空與台東鹿鳴溫泉酒店合作，推出『華信假期—台東鹿鳴2日1夜』特惠專案，機票加上住宿只要新台幣2999元，旺日不加價。4月底前入住還特別安排鹿鳴藝術茶園、龍田日本移民村腳踏車等私房行程。

華信航空每周15班次由台北飛往台東，歡迎旅客搭乘華信航空班機到台東鹿鳴酒店，享受泡湯的樂趣，本行程原價 4999元，現在訂購每人即可省下2000元。華信航空目前台北、台中、高雄都有班機直飛花蓮，每周共有24班次。華信航空特別推出花蓮套裝行程，2天1夜只要2688元起。

華信歡迎旅客搭乘華信班機前往花蓮，可選擇入住花蓮理想大地渡假飯店、太魯閣晶英、立德布洛灣山月邨或美侖飯店等知名大飯店，兩人成行每位只要2688元起，相當令人心動優惠價。2月28日前入住花蓮有熊的森林，憑華信航空登機證，還會送超卡哇伊的飛行熊。

華信航空國內航線全面採用104人座的E190噴射客機，執行飛航任務，相當舒適、安全又便捷。若想報名「華信假期」冬季套裝旅遊超值優惠專案，可上華信航空官網查詢，或直接向可樂、燦星、雄獅、易遊網各大旅行訂購。

(中時)