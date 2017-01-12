泰漁民育成新奇蝦 拍賣濟助南部災民

泰國東北部的呵叻省一位專門從事培育泰國蝦的漁民，育成和一般螯蝦完全不同的淡水螯蝦，顏色非常討喜，他將拍賣這些蝦子所得捐助給泰南水災災民。

根據泰文媒體「民意報」報導，這名泰國漁民自國外引進一批淡水螯蝦培育，已經順利繁殖成功，其顏色非常特別，不像一般淡水螯蝦的深褐色，而是有淡淡的藍、紅或褐色，該漁民表示，為協助泰南遭受水患的同胞，將拍賣這些蝦子，所得濟助災民。

報導指出，在14日的拍賣會中也將教導民眾一些養蝦的知識和技巧，這些蝦子主要是觀賞用，當然也可食用。泰國網友對這種蝦子非常好奇，認為觀賞價值比較高，畢竟這種顏色的蝦子比較少見。1060112

(中央社)