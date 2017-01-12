援瓜國拓寬公路 府：稱金援外交是外行

瓜地馬拉爭取台灣繼續支持「CA-9號公路」工程。總統府說，這條公路是瓜國重要政治經濟命脈，台灣樂意協助，但還要後續洽商；所謂「金援外交」的帽子，是外行話。

總統蔡英文出訪瓜地馬拉，瓜國總統莫拉雷斯說，感謝中華民國台灣政府過去在「CA-9號公路」上給予的協助，「也希望第四階段的道路拓寬及改善的工程也能有貴國的陪伴協助」。

蔡總統說，「後續工程我們將一本初衷，分階段來協助」。

總統府發言人黃重諺晚間補充指出，「CA-9號公路」是從2006年開始的計畫，跨過幾任政府，這條公路是瓜國最重要的經濟交通命脈，也因為這條路對瓜國經濟、交通有很大幫助，「我們非常樂意在這部份提供他們相關協助」。

黃重諺指出，「CA-9號公路」從過去到現在分3階段，第一階段是2006年3月到2008年的1月，相關預算1700萬美元；第二階段是2010年2月到2013年3月，執行預算是4000萬美元；2016年2月開始進行的第三階段，為期的工期約38個月，相關預算約5000萬美元。

他說，施作廠商是台灣自己的工程單位，國合會成立的海外工程公司。

黃重諺說，過去這幾年公路建設有個考量是為了厚實國內廠商的國際營造經驗，特別是讓瓜地馬拉民眾可以享受到台灣優良的、高品質的公共工程技術，所以這公共工程的營造都是由國內廠商施作。

他說，過去以來，這項建設所有預算都通過台灣國會，每一筆工程預算都是依法編列，同時覈實支用，也受相關法規的稽核；工程的監督，在瓜國國會必須通過相關的規劃。

黃重諺強調，台瓜之間，台灣不是只提供協助，過去多年來，瓜地馬拉在國際上也長期扮演台灣非常重要夥伴，提供非常多協助，例如國際氣候變遷公約，瓜地馬拉身為會員，組織相關會議，邀請台灣參加，讓台灣有機會實質參與重要國際場合，所以雙方是落實踏實外交、互利互惠的基本原則。

他說，戴上所謂「金援外交」的帽子，不但是外行話，也是對在前線工作的每一位外交同仁、對友邦非常不公平，更無助外交拓展。

至於公路工程的第四階段，黃重諺說，因為第三階段才剛開始，所以後續如何執行，大家還沒個譜，雙方可以再繼續洽談；方向上當然是願意提供協助，但雙方還要進一步討論。

國安會副秘書長曾厚仁也表示，台灣當年也接受援助，如今在能力範圍內回饋國際社會，是應該的事。他強調，這裡面沒有什麼好遮掩，若無法攤在陽光下，兩國總統不會在記者會拿出來談。

另外，莫拉雷斯今天被媒體問到，進行國際合作時，如果不要有貪污的情事發生？他說，瓜國在肅貪部分已做了大幅提升，政府機關的強化，他確信以後參與合作計畫的人員都沒有貪污的機會。1060112

(中央社)