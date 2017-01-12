別擔心 今年沙塵暴來襲機率小

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(中央社記者余曉涵台北12日電)環保署今天表示，由於今年的氣候條件等因素，研判今年嚴重沙塵暴侵襲台灣的機率並不大。

往年秋冬季節都會聽到北方沙塵暴嚴重的消息，但今年卻鮮少傳出相關消息。對此行政院環境保護署今天表示，主要原因是北方冷空氣活動並不明顯，北方沙塵暴的發生機率才會比較少。

環保署指出，也因為如此研判今年嚴重沙塵暴影響台灣的機率也會比較少，民眾並不需要過度擔心，但環保署仍會持續監控相關的氣候變化。

根據往年資料，台灣在2010年4月25日發生嚴重的沙塵暴，當時北部地區的懸浮微粒(PM10)濃度都超過每立方公尺1000微克，士林測站甚至出現過每立方公尺1700微克。1060112

(中央社)