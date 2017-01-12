維冠災戶迎新生命 賴清德親送祝福
在0206地震中痛失兩子的維冠大樓災戶連晃汶、陳淑怡夫妻，災後決定以人工生殖方式生下1名女兒。台南市長賴清德今天前往致贈生育獎勵金，鼓勵一家人勇敢向前走。
連晃汶、陳淑怡夫妻原本與15歲、10歲的兩名兒子一起住在維冠金龍大樓，但兩名兒子不幸都在震災中罹難，夫妻兩人悲痛之餘，決定要「把小孩生回來」。
已經結紮多年的陳淑怡，以37歲的年齡嘗試試管嬰兒療程。雖然第一次就順利懷孕，但懷孕過程並不順利，初期就有妊娠高血壓情況，一直都要控制。原本預產期在今年3月，但在去年12月28日就因妊娠毒血症，必須緊急剖腹生產。產後還出現猛爆性肝炎、緊急洗腎3次，現在還在調養身體。
陳淑怡表示，明知自己懷孕會有危險，但災後經常夢到兩個已過世的孩子，這種思念讓她強烈地想要把孩子生回來。雖然很辛苦，但總算盼到了小女兒出生。
賴清德今天帶著新台幣1萬2000元的生育獎勵金、戶口名簿、用連家提供的小女兒照片特別製作的卡片，前往兩人的家中慰問。
賴清德說，連家小女兒的出生，代表維冠大樓在經過1年後迎接新的生命；大家把悲傷留在過去，迎向新的未來，一起勇敢向前走。
陳淑怡說，她的母親在這1年來經歷了失去親手帶大的外孫以及她懷孕辛苦等狀況，健康狀況也受影響，前幾天又在電視上看到相關新聞時，可能情緒太激動，導致中風住進加護病房。
「我才出加護病房，就換媽媽進了加護病房」，陳淑怡說，一邊迎接新生命，一邊想念兩個小孩，媽媽又倒下了，心情實在很複雜。從維冠案發生到現在，好像找不到哪一天是沒有掉眼淚的。
連晃汶表示，很感謝社會大眾和市府對他們的關心與照顧，也很感謝賴清德親自慰問。現在家裏的事還很多，等到兩個兒子過世滿週年時，還會到塔裏去看他們，親自告訴他們「妹妹來我們家了」。1060112
(中央社)
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