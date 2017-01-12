擔心新季續航力 王建民不打經典賽

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曾讓世界棒球經典賽（WBC）中華隊總教練郭泰源要「等到最後」的台灣強投王建民已確定不打，經紀公司今天確認消息說，做這個決定是王建民擔心身體無法負荷新球季後半段比賽。

WBC中華隊籌組不順，旅外球員陸續婉拒參賽，王建民自台灣返美前表示，「將視身體狀況決定是否參賽」。

在投手這環戰力失血嚴重狀況下，郭泰源決定「等王建民到最後」。

王建民經紀公司展逸國際行銷有限公司代表張家銘表示，王建民決定不打WBC後，已私下聯絡郭泰源，並在昨晚告知經紀公司決定。

張家銘說，王建民回美國後，已到訓練中心受訓，與當地教練討論後，認為WBC時間較早，如果參賽，恐怕影響新球季後半段比賽，特別是體力部分恐怕較難負荷，決定不打WBC。1060112

(中央社)