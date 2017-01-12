徵召旅美球員遇困難 林宗盼未來球員多選擇日職

今年經典賽中華隊徵召旅美球員遇到困難，棒協秘書長林宗成指出，盼未來多增加旅日球員。(本報系資料照)

旅美投手王建民今確定無法參加今年3月的棒球經典賽，讓中華隊戰力再次受到影響，今年中華隊在徵召上屢屢遭到困難，以往倚重的旅美球員，都相繼表態不參加，棒協秘書長林宗成表示，不僅台灣，連日本韓國都在徵召旅美球員上遇到困難，所以未來希望可以強化多與日本職棒互動，增加去日本的旅外球員。

經典賽將在3月開打，目前預計最快1月底中華隊28人名單就可能出爐，今年原本50人名單中，有多數旅美球員，可惜都相繼表態不參與，今也確定王建民不參加，另外還在50人名單中的旅美球員，朱立人、張育成、陳品學與江少慶等人，可能也因沒有參加集訓，將遭到割捨。

旅美球員徵召遇到困難，林宗成回應，近幾年國際賽可以顯見，旅美球員的徵召上面相對旅日球員來說真的比較困難，所以希望未來球員在旅外上面可以多選擇旅日，棒協方面也會多多與日本職棒球隊有更多互動。

至於王建民確定不參與，林宗成說，其實並不意外，只是宣布時間的早晚，相信郭總心裡也早已做好打算，在戰力部屬上面也都做好備案了。

(中時電子報)