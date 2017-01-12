徵召旅美球員遇困難 林宗盼未來球員多選擇日職
旅美投手王建民今確定無法參加今年3月的棒球經典賽，讓中華隊戰力再次受到影響，今年中華隊在徵召上屢屢遭到困難，以往倚重的旅美球員，都相繼表態不參加，棒協秘書長林宗成表示，不僅台灣，連日本韓國都在徵召旅美球員上遇到困難，所以未來希望可以強化多與日本職棒互動，增加去日本的旅外球員。
經典賽將在3月開打，目前預計最快1月底中華隊28人名單就可能出爐，今年原本50人名單中，有多數旅美球員，可惜都相繼表態不參與，今也確定王建民不參加，另外還在50人名單中的旅美球員，朱立人、張育成、陳品學與江少慶等人，可能也因沒有參加集訓，將遭到割捨。
旅美球員徵召遇到困難，林宗成回應，近幾年國際賽可以顯見，旅美球員的徵召上面相對旅日球員來說真的比較困難，所以希望未來球員在旅外上面可以多選擇旅日，棒協方面也會多多與日本職棒球隊有更多互動。
至於王建民確定不參與，林宗成說，其實並不意外，只是宣布時間的早晚，相信郭總心裡也早已做好打算，在戰力部屬上面也都做好備案了。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。