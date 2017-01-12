假身世之後 羅友志：「海倫清桃們」將讓我們哭不出來
「越南林志玲」海倫清桃繼身世造假後，這幾天新八卦不斷，一日數爆，成了社會熱議話題，電視節目也跟進，「台客名嘴」羅有志昨天也貼文表示，眾人棄守節目單位準備好的腳本，一群男性來賓爭相討論海倫清桃事件，而今天稍早他再度po文，呼籲大家正視衍生的問題，「海倫清桃後，我們除了笑、八卦，做過了什麼？」。
羅友志說：「海倫清桃是越南人，竟然委屈的說出，騙自己是台越混血比較有面子……台灣人，你高興嗎？羅友志是台灣人，在澳洲結婚，竟然委屈的說出，騙是台澳混血比較有面子……澳洲人，這樣讓你很有面子嗎？」，他藉海倫清桃的現狀轟政府：「您每天在喊人權、為外籍勞工爭福利，卻沒有花一點點時間，讓『海倫清桃們』覺得，在台灣很幸福……」。
羅友志感嘆政府總稱自己公平，最美的風景是人，並認為大家可能沒注意到「20年前開放外籍新娘，現在，她們的第二代，要「出社會」了」，他表示這些出社會的「海倫清桃們」，「可能跟妳辦公桌比鄰，可能剛從學校被霸凌，可能還在掙扎『我是台越混血』的自我矛盾……你，準備好了嗎？還在笑「海倫清桃」嗎？」語重心長表示，「接下來，『海倫清桃們』的問題，將讓我們哭不出來！」。
(中時電子報)
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