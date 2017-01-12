勾結勞保黃牛 三總醫涉詐6000萬

三總林姓醫師涉嫌勾結勞保黃牛，自2014年起以每件1萬5000元代價，製作不實醫療紀錄，以符勞保失能認定，詐領勞保計6000萬元。台北地檢署今指揮廉政署搜索5處，約談林等15人，全案以詐欺、偽造文書罪偵辦。

(中時)