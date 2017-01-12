陳曉東拚生兒GG 吐苦衷因老婆...

陳曉東昨現身廣告拍攝。（圖／達志影像；取自陳曉東微博）

陳曉東如今是兩個女兒的爸。（圖／中時資料照片）

41歲陳曉東2014年甜娶小14歲台灣嬌妻王妤嫻，如今育有二女，昨(11日)他出席公開活動，認現在是「女兒傻瓜」，最近家裡裝修他親自監工、買材料，只為給兩個女兒打造「六星級的家」，被問是否想再拚一個兒子？陳曉東則笑說目前卡在老婆大人那關：「太太不太想」。

陳曉東昨為某健康食品拍廣告，分享接下來行程將到紐西蘭表演，原在深圳拍片通告延後，所以全家人應該會在香港過年，有女萬事足的他透露近來最大煩惱便是為了家中整修，他為此親自出馬監工，好讓女兒有六星級房間可住，但至今花了多少預算，陳曉東則保密。

陳曉東如今已有兩位2歲和1歲的愛女，他分享管教經是「寵愛但不溺愛」，重視對兩個千金的教養，兩個女兒一動一靜，但都很黏他，現場媒體問他是否想再拚生兒子？他則表示生產太辛苦，「太太不太想，但我是不抗拒的！」

(中時電子報)