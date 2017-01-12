陸船金門盜採海砂 「吐」回並罰300萬元
金門海巡隊昨在后扁海域截獲越界作業的大陸抽砂船「遠泰99號」，強制將盜採的500立方公尺海砂「吐」回大海，並連同船上7人押回料羅港，除依法重罰新台幣300萬元之外，全案並依違反兩岸人民關係條例和刑法加重竊盜罪嫌移送檢方偵辦。
昨天下午3時15分許，金門海巡隊雷情系統發現后扁海域有可疑船點，依航向、航速研判為越界大陸抽砂船，當即調派PP-3577艇、CP艇及特勤人員趕往，登檢查獲「遠泰99號」郭姓船長（41歲，廈門市新店人）等7人，當場強制將盜採上船的海砂約500立方公尺吐回大海。
金門海巡隊指出，大陸抽砂船越界作業，導致金門海岸線嚴重退縮，依法可處新台幣100萬元至1000萬元罰款，但往例都是300萬元起跳，巨額罰款使得對岸抽砂船對航行接近的船艇十分敏感，取締日益困難，但金門海巡隊不因年節將屆而有所鬆懈，近期仍會持續加強查緝。
金門海巡隊105年全年統計，共查獲越界抽砂船3艘、漁船47艘，其中裁罰31艘，沒入17艘，裁罰金額新台幣1190萬元。
(中時)
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