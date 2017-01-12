放牛吃草 聽證老實說 新閣與川普唱反調

圖為美國國務卿提名人提勒森11在參院外交委員會出席聽證會的神情。（圖/美聯社）

美國參院對川普新閣成員的聽證已展開，就目前來看，這些關鍵成員對川普的重大政策抱持不同的立場。而這些閣員一旦上台，川普新政府要如何走下去，十分令人關注。

若說川普要求這些重要閣員在出席聽證會時，捍衛他所主張的政策，那完全不令人意外。但意外的是，據Vox新聞網報導，這些重要閣員在出席聽證會時，告訴滿腹狐疑的議員說，他們其實從未和川普討論過那些引發爭議的重要議題。

據CNN報導，無論是預定出任美國國務卿埃克森美孚公司（Exxon Mobil Corp）前執行長提勒森（Rex Tillerson）、預定出任國土安全部長的退役陸戰隊將領凱利（John Kelly），還是預定出任司法部部長的共和黨籍聯邦參議員塞申斯（Jeff Sessions），在關鍵議題上，都表達了與川普相左的立場︰

美國務卿提名人提勒森支持TPP，指俄危險

提勒森周三在參院聽證會中坦言，他支持川普痛批的跨太平洋夥伴協定（TPP）。此外，他也警告俄羅斯構成的危險，甚至指出制裁俄國可能有效。提勒森也表示，在莫斯科佔領克里米亞後，他支持提供烏克蘭防禦性武器。他認為，俄國駭客鎖定美國政治團體，以干擾2016年美國總統大選的指控令人「困擾」。

美國國土安全部長提名人凱利10日出席參院國土安全委員會聽證會的神情。（圖/美聯社）

國土安全部長提名人凱利反酷刑

凱利周二在參院聽證會中說，他絕對會遵守美國法律，禁止使用水刑等酷刑逼供。而川普曾誓言，為了打擊恐怖主義，將重新動用水刑，以及更殘忍的酷刑。

他表示，美國應該繼續以日內瓦公約（Geneva Conventions）為準則，在偵訊手段上，不該跨越這道紅線。

此外，這位美軍南方司令部（U.S. Southern Command）前指揮官也淡化了美墨圍牆的重要性。凱利說，實體圍牆本身發揮不了作用。他並強調，有必要與拉丁每週國家建立夥伴關係，以打擊毒品與人口販賣。

美國司法部長提名人塞申斯10日在參院司法委員會出席聽證會。（圖/美聯社）

司法部部長提名人塞申斯反禁穆斯林

塞申斯除了反對恢復水刑外，也反對川普說，要禁止所有穆斯林進入美國的立場。他強調，自從小布希政府用過水刑後，國會已明令禁止這種逼供手段。

塞申斯說，無論是軍方，或是美國所有的政府部門，都絕對不適合動用非法的水刑，還有其他任何酷刑。

為了淡化他與川普的歧見，塞申斯說，這位白宮新主人的立場已軟化，認為重心應該放在那些來自有恐怖主義前科國家的人身上。

(中時電子報)