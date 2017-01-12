邵雨薇挺四月肚 ，特愛蒐集嬰兒頭香味

邵雨薇首扮孕婦，被吳慷仁的好演技激發母愛。(緯來電影台提供)

邵雨薇有喜！在緯來電影台自製電影《我的禮物》首次扮演孕婦挺肚四個月，纖瘦的她不時在片場大喊：「什麼時候我才能卸貨，好重呀！」她也透露自己的怪癖最愛蒐集嬰兒的頭，原因竟是喜歡聞嬰兒的頭香味。

年紀輕輕卻想早早當媽，邵雨薇說：「二十歲時想領養一個小孩，只因當時在台北太寂寞了」；她也笑說自己幼稚絕不當虎媽，希望小孩跟自己討論感情問題。曾因小事與媽冷戰兩個月不說話，邵雨薇說：「最後我們是靠著一袋滷味破冰」。

緯來電影台自製電影《我的禮物》將於1/22(日)晚間9點全台首播！由新生代導演王鼎霖執導，邵雨薇首次與跟吳慷仁合作對戲，擦出不少火花，她說：「慷仁根本不是演戲，那情緒是從他骨子發出來的，那場在嬰兒房痛哭的戲我好心疼，他的情緒出來，我的母愛跟著被他激發。」而那場嬰兒房的哭戲，連在場的男性工作人員都喃喃自語的說：「怎麼這麼會演，掉淚了」。

首次挺肚飾演孕婦，邵雨薇卻是一副駕輕就熟樣，原來拍片時正好有幾位好友同時懷孕，沒有懷孕經驗的她，為了幫朋友上網查資料如何變瘦、開導讓孕婦保持心情愉快，她笑說：「剛好自己在揣摩孕婦角色，幫助好友同時自己彷彿也正經歷一場懷孕的過程，雖然是四個月的假肚子，但真的挺重的，隨時想卸貨」。

邵雨薇還透露自己有個怪癖：「我很喜歡聞嬰兒頭香味，摸著小孩的頭很療癒，連不認識的都想摸，偏好三歲、五歲的小孩，人家是蒐集寶可夢，我卻酷愛嬰兒的小腦袋」。

思想成熟獨立的邵雨薇，透自己20歲時就想領養小孩，她笑說：「因為自己在台北租房子很寂寞，當時想領養一個小孩，有一個可以說話、一起長大的對象，但完全沒想到該怎麼養那個小孩；若是將來懷孕，會想要生兒子，擔心生女兒會跟我搶老公，我很小氣的」。自認以後是開明的媽媽，但不寵小孩，崇尚自由發展，且最好交男女朋友時願意一起討論，邵雨薇孩子氣的說：「我不當虎媽，但卻是會比自己小孩還幼稚的人」。

邵雨薇在《我的禮物》裡因吳慷仁隱瞞病情兩人因而大吵一架，現實生活認為自己並非吵架高手，但討厭不當的對待，她坦承：「我個性不說氣話只說實話，容易傷害人，但如果是自己錯一定道歉」；她也透露學生時期曾跟媽媽吵架2個月沒說話，只因小事、意見不合，兩個月被媽媽當空氣，她記憶猶新說：「當時跟同學聊到這事還會痛哭，最後是自己受不了，跑去買媽媽愛吃的鳳山滷味才和好，以前的我比較任性，現在長大較會站在別人立場角度思考事情！」

(時報周刊)