屏基佈建居家醫療網 銜接長照2.0

屏東基督教醫院與基層診所佈建居家醫療網，由醫護人員至行動不便患者家中提供醫療照護，減輕家屬的照護負擔；並且串連社區長照資源，進一步銜接長照2.0。中央社記者郭芷瑄攝 106年1月12日

屏東基督教醫院與基層診所佈建居家醫療網，由醫護人員至行動不便患者家中提供醫療照護，減輕家屬的照護負擔，並且串連社區長照資源，進一步銜接長照2.0。

屏基於105年7月中旬開始推動全民健保居家醫療照護整合計畫，醫師帶隊到宅看診，團隊由家醫科、血液腫瘤科、居家護理師、社工師、藥師、營養師、心理師、院牧等組成，依照病患需求定期到宅訪視提供個別化醫療服務。

醫療團隊並針對營養、用藥、活動能力進行評估，醫師會協助整合患者用藥，避免重複，釋出處方箋讓家屬可以就近在社區藥局拿藥；同時，照顧上的任何疑難，家屬都能在團隊訪視時溝通討論獲得解決。

截至去年12月底止，屏基總共已經收案服務居家醫療5人、重度居家醫療護理108人、安寧療護63人，總訪視人次達953次。

屏基表示，這個收案量及訪視量在高屏醫事機構中皆居首位，平均每月訪視190人次。其中安寧療護服務範圍涵括全縣，目前住最遠的個案在獅子鄉。

屏基表示，目前更進一步與8個家醫社區醫療群55家基層診所合作建立「社區照護網絡」，接下來還將與基層診所組成居家醫療網，未來雙方合作後，屏基急診室可作為診所個案緊急後送平台，如果有需要一般門診可由居家護理所開立轉介單，透過屏基轉診中心協助掛號，並將在屏基就診的資料回覆。

屏基也將利用現有轉診及出院準備服務，把個案轉銜(介)至基層診所，由診所端將完整資料轉至居家護理所統一管理。居護所如須將病人轉至醫院，也可利用轉診方式以達到其病程資料完整性、照護連續性。

屏基表示，「全民健康保險居家醫療整合照護計畫」提供患者「居家醫療」、「重度居家醫療」及「安寧療護」3階段的連續性居家醫療與全人照護，進而銜接衛福部目前大力推動的長期照顧服務2.0計畫，提升照護連續性，兩者可以無縫接軌，讓長者在家安老。1060112

(中央社)