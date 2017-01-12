川普就職典禮 眾多藝壇人士抵制
美國總統當選人川普（Donald Trump）20日就職，不過他的就職典禮極可能是星光黯淡，因為許多大明星已揚言抵制不出席，包括曾來台拍片的女星史嘉蕾喬韓森等。
據「時人」雜誌（People）報導，電影「露西」（Lucy）女主角史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），大選期間替敗選的希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）站台的流行樂女歌手凱蒂佩芮（Katy Perry），美聲天后席琳狄翁（Celine Dion）等，都公開表明不會參加川普的就職典禮。
而川普的藝壇好友，像是義大利男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli），原本答應在他的就職典禮唱國歌，卻因招致反川普方的嚴詞抨擊而作罷。
還有饒舌歌男星肯伊威斯特（Kanye West）也不會在川普就職典禮露面，不過就職委員會主席巴瑞克（Tom Barrack）極力澄清表示，川普與肯伊威斯特仍是好友。
其他像是英國搖滾樂壇教父艾爾頓強（Elton John），雖然大選期間，川普造勢大會不時播放他的經典歌曲「Tiny Dancer」與「Rocket Man」，川普更經常搭乘私人飛機時觀賞他的音樂會紀實。但是替希拉蕊．柯林頓出錢又出力的艾爾頓強，仍毫不考慮地拒絕勝選一方的邀約，徹底斷了川普陣營的念頭。
但還是有藝壇人士捧場。就職典禮隔天在華府舉行的女人大遊行，一些明星沒有缺席，包括曾來台拍電視劇的台裔女演員吳恬敏，以及影壇首位大滿貫影后茱莉安摩爾（Julianne Moore），將現身遊行隊伍。
儘管受到抵制，川普本人卻毫不在意，並說看看眾星力挺的希拉蕊．柯林頓最後還是敗選，可見那些支持希拉蕊．柯林頓的藝人，並沒有為她帶來什麼好處。1060112
(中央社)
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