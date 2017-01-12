工業鹼泡海帶、魷魚 黑心攤商遭訴

彰化檢方偵辦黑心食品，去年底會同衛生局查稽三民市場不肖業者以工業鹼泡製海帶與魷魚後販賣給自助餐業者或滷味攤。（資料照）

工業用純鹼外包裝上已明顯印製「禁止用於食品」。（資料照）

彰化市化工原料行綜原公司長期將工業用重鹼販售給三民市場攤販浸泡魷魚和海帶，檢方12日偵結後，依違反食品安全衛生管理法，將綜原公司實際負責人葉女、林姓魷魚攤商和蔡姓海帶攤商起訴。

檢方調查，林男、蔡女兩人為求快速泡發海帶、魷魚，且讓口感更鮮脆、外型色澤更美觀，向販售化工原料的綜原公司買工業重鹼使用於食品，時間長達15年以上，去年11月16日檢方會同衛生局兵分三路前往搜索，查扣成品、半成品、工業鹼粉、發票單據及帳冊等相關證物。

蔡女去年就曾遭衛生局查獲販售化工海帶，明知綜原所販售之地球牌純鹼為工業級製品，包裝外印製「禁用於食品」，仍繼續使用；每次將12.5斤乾海帶以大型塑膠桶浸泡自來水，並加入約4兩工業純鹼，每日約販售30斤給滷味攤、小菜業者，所得1050元，。

林男向檢方坦承以每包25公斤裝350元價格向綜原葉女購買鹼粉浸泡海帶魷魚等水產，客戶包括家庭主婦與自助餐業者，並辯稱曾以食用級純鹼，客人卻抱怨效果不好，雖明知不對仍繼續用，否則消費者都跑去別攤買。

根據起訴書指出，葉女等3人罔顧國人食安衛生，使用含有各種重金屬的工業用純鹼作為海帶、魷魚添加物長達15年多，可能導致食用後傷害腎臟功能，汞則會使人視野縮小、走路不平衡；檢方審酌三人自始坦承犯行，且保證不再使用違法食品添加物，請法官從輕量刑。

(中時)