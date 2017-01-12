中信兄弟強化戰力 邀請洪宸宇參與春訓

洪宸宇在去年年底戰力外測試投打都接受測驗，被中信兄弟看上將邀請參加春訓（中時資料照 中職提供）

中信兄弟第一批春訓練習將在13 日展開，為強化球隊戰力，邀請二刀流左投洪宸宇參加，他將於明晚至屏東基地報到，14 日一同參與球隊訓練。

洪宸宇去年底遭到猿隊釋出，隨後參加中職舉辦的戰力外測試會，最快球速有142 公里，打擊方面也有2支二壘安打演出，領隊楊培宏表示，在戰力外測試會上，球探指出速球來到142公里，變化球也不錯，所以決定邀請他以投手身分參加春訓，球隊補強也大概到此為止。

洪宸宇2011年加盟猿隊，一開始先從打者發展，12到13年在一軍留下1成79的打擊率，2015年開始棄打從投，雖然在二軍出賽頻繁，但一軍僅留下6場出賽，自責分率15.75。

(中時電子報)