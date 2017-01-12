混血中鋒對決 泰山險勝強恕

混血中鋒對決，泰山高中譚傑龍（前）與強恕高中史舒允在籃下爭奪籃板。（高中體總提供）

泰山高中與強恕高中隊上都有英國、台灣混血中鋒，分別是泰山身高203公分的譚傑龍與強恕195公分的史舒允，兩人今在高雄巨蛋正面對決，都繳出兩位數得分，扮演球隊內線關鍵角色，兩隊一路糾纏，泰山高中第4節以更強勢的防守壓制對手，才驚險以73比69獲勝。

譚傑龍與史舒允是首度在HBL聯賽交手，但過去在中州盃就曾對決，兩人混血臉龐備受關注，又都是英台混血，不過私下沒有交集，上了場就將對方當成對手，都沒有特別想法，異口同聲地說：「上場就是打好自己的球。」

譚傑龍昨天才剛跟南山吳沛嘉進行「巔峰對決」，上場時間近30分鐘，他強調並未影響此役狀況，但他犯規累積較多，連帶影響表現，出賽19分鐘攻下10分、11籃板，另有3阻攻，他說：「真的打不好，得分太少了。」

「我站在內線就是要對球隊做出貢獻，隊友傳給我，我離籃框比較近，當然命中率要更高。」譚傑龍對自己表現不盡理想有些自責，但連續兩天面對不同類型的中鋒，他收穫不少，「面對不同對手，就要用不同防守方式，透過比賽讓我更懂得觀察對手。」

身高略遜的史舒允，面對譚傑龍卻無懼色，關鍵就是他平日都跟壯碩的教練吳俊雄對練，「教練超壯的，真的很恐怖，看到其他對手就比較不怕。」他從跟教練對打學到經驗，明白在場上能做的事不只強打，還有策應等工作，他特地上網看金塊隊中鋒約基奇策應與傳球手法，收到不錯成效，他此役繳出13分、7籃板，還傳出全場最多6助攻。

史舒允是強恕的內線重心，經過資格賽與預賽磨練，實力與心態有明顯成長，他明白面對其他2米長人根本沒有優勢，必須打得更聰明，「教練說我太軟弱，要更強悍！」他學習策應來為隊友製造機會，他說：「把握上場時間，在場上把該做的事做好。」

(中時電子報)