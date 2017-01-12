天空灰濛濛 聯盟要求政府快改善

台灣健康空氣行動聯盟12日與台中一群對空汙不滿的親子主婦齊聚市民廣場，要求中央與地方儘速改善中台灣空汙問題！（陳世宗翻攝)

現場上演行動劇，代表工廠煙囪汙染的霾害大魔王，還有受霾害影響的藍天小魔女，嚴重危害我們的下一代！（陳世宗翻攝）

台灣健康空氣行動聯盟12日與台中一群對空汙不滿的親子主婦齊聚市民廣場，要求中央與地方改善中台灣空汙問題，還給大人小孩安心呼吸的基本人權；並號召2/19日參加台中高雄同步舉辦的反空汙找藍天大遊行，民眾一起發出要求健康空氣的心聲與訴求。

秋冬的中南部天空常灰濛濛看不到藍天，大人小孩常因空氣汙染而過敏不適！4、50位台中親子共學團和主婦聯盟成員，站出來對中部空汙表達嚴重不滿，大人小孩拿著掃把等清掃用具，表達在家戶年節大掃除前夕；中部天空也需要掃除灰霾，還給大家清澈藍天白雲及乾淨健康的空氣。

中區親子共學團員蔡佩珊說，到台中定居7年多，當初就是看上台中空氣比台北好；但從兩三年前開始台中空氣越來越差，現在甚至比台北還差，一開始以為是陰天或起霧，後來越來越多數據顯示是霾害，感覺台中就快要跟中國一些城市一樣變成灰濛濛的鬼城。

現場還演出行動劇，有代表工廠煙囪污染的霾害大魔王，還有受霾害影響的藍天小魔女，小朋友們還拿著放大版黑色小霾球投入家長手工打造2天的立體肺模型裡，代表PM2.5可深入肺部深處肺泡，進而跟著血液循環危害全身。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，台中主場將於2/19日下午1點在市民廣場前公益路上集合，將有來自中彰投苗雲嘉等地的民眾前來台中集結，甚至還有遠從宜蘭來聲援的夥伴，呼籲大眾為呼吸為空氣勇敢站出來！

(中時)