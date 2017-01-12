乾淨的力量 新北表揚36座金質公廁

我要評比

新北市全國首創辦理「公廁金質獎選拔」及「商家自我環境維護評鑑」，今天舉行頒獎典禮，共評選出36個公廁金質獎、50個環境維護優良商家，由環保局長劉和然表揚。

環保局表示，今年已是第3年推動「商家自我環境維護評鑑」，評鑑商家為連鎖便利商店、連鎖速食店、百貨及量販店、超市、連鎖咖啡館、生活館及藥妝店等六大類，參與商家達2778間，評鑑內容包括商家門前騎樓及人行道環境清潔與雜物整理維護、違規廣告物及狗便清除等。

經由環保局、專家學者及神秘客進行評選後，共有50間商家榮獲商家自我環境維護優良等級評鑑。

其中，統一超商淡水見欣門市，除了店員會主動向民眾宣導攜帶環保杯可抵扣新台幣3元外，店內垃圾分類及資源回收也做得相當落實。

負責查核見欣門市的神秘客陳小姐發現，這間店提供戶外空間給民眾休憩歇腳，並擺設植栽綠化環境，預期應該會有不少菸蒂、用餐過的垃圾，但是在查訪過程中卻連一根菸蒂都沒有發現。

環保局指出，目前新北市已列管1萬4082座公廁，其中高達97%的公廁屬優等等級以上。環保局持續6年辦理「公廁金質獎」選拔，依公廁屬性及類型分為公設機關、觀光遊憩、娛樂休閒、交通運輸、營業場所及創意特色等6組進行分組評比，共評選出36個績優公廁，以「交通運輸組」獲選11名，表現最為優異出色。

本次「 觀光遊憩組 」得獎單位之一的淡水紅毛城公廁，是第一次參加公廁評選，因使用者多為觀光客，整個公廁以溫馨、環保及國際化三大元素總體營造，像是入口處就用可愛熊造型圖案裝飾，輔以英文標示男、女廁間，除採自然採光、通風等節能環保設計，並視人潮情況機動加派清潔人員加強維護，讓前來遊玩的旅客都備感舒適。

另外，為了體恤媽媽們的辛勞，廁旁更設有哺乳室，提供電源、桌椅、抱枕、鏡子、洗手台等設施，讓媽媽們能在友善的哺乳空間內，孕育強健的下一代。1060112

(中央社)