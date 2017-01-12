金融商品惹糾紛 金管會：銀行加強管理

時代力量籍立法委員黃國昌（左）12日表示，有銀行理財專員利用話術不當銷售高風險金融商品，造成消費者慘賠；金融監督管理委員會表示，已注意這個情形，並屢次發函請銀行加強管理。中央社記者吳家昇攝 106年1月 12日

時代力量籍立法委員黃國昌今表示，有銀行理財專員利用話術不當銷售高風險金融商品，造成消費者慘賠；金融監督管理委員會表示，已注意這個情形，並屢次發函請銀行加強管理。

黃國昌今天在立法院舉行記者會，他說，最近接到許多民眾陳情，複雜性高風險金融商品不只賣給了中小企業，甚至不當銷售給許多已退休的年長者，造成退休金紛紛慘賠或套牢。

黃國昌指出，金融市場上有些稱為「結構型存款」、「連結型理財產品」、「雙元貨幣」及「投資型保單」商品，就是拿投資人的錢去定存或買保單，再以外幣作為投資標的，將「定期收益」及「匯率比價」組合在一起，包裝成新的商品。

他說，由於要銀行賺取利差，所以往往選擇高利率但有貶值壓力的外幣作為投資標的，其風險並不適合重視保本的高齡族群進行投資。

82歲的陳情人陳先生表示，自己完全沒有金融相關知識，但因為信任理專，且理專推銷商品時強調「一定保本」及「定期配息」，才不疑有他。事後看到明細才知道自己陸續買了14檔組合式商品，風險很高且無法保本，還被冒填資料成「專業投資人」，一生積蓄都卡這些商品裡面。

對此，金管會銀行局金控組長黃光熙回應，2016年7月就注意到這類組合式商品，屢次發函要求銀行加強注意特定族群及教育水準以下的投資人，並請銀行積極處理已發生個案，金融消費評議中心收到客戶主張，也進入協商機制，但若涉不當銷售，必要時會對銀行進行查核。1060112

(中央社)