涉山西幫？陸人保集團總裁王銀成傳遭查
中國大陸第一家全國性保險公司－中國人民保險集團股份有限公司（人保集團）副董事長、總裁王銀成傳9日在北京西長安街的中國人保大廈，被帶走調查。外界疑與山西幫有關。
財新網報導，王銀成今年57歲，為山西省運城市臨猗縣人。1982年畢業於山西財經學院（現名山西財經大學），大學畢業即進入人保集團。2003年12月獲中南財經政法大學經濟學博士。
報導引述知情人士說，王銀成被調查的消息，近1年前就開始在人保集團內部流傳。當時，中共中央巡視組剛結束對人保集團的巡視工作。但至此次被帶走前，王銀成一直正常上班。
保險業界多人表示，王銀成常參加北京「西山會」飯局並埋單。
「西山會」是指以山西籍為主的高官和金融機構高層主管的一個非正式聯誼活動。2016年7月，被判處無期徒刑、剝奪政治權利終身的中共中央統戰部前部長令計劃，是運城市平陸縣人，被認為常參加這類活動。
不過，報導說，在令計劃案的公開審理中，並無發現涉及王銀成的內容。目前也還不清楚王銀成被帶走是否與巡視發現的問題有關。
人保集團的前身中國人民保險公司為中國大陸第一家全國性保險公司，創立於1949年10月。2009年9月完成股份制改革；2012年12月7日在香港聯合交易所完成H股上市。人保集團目前在世界500強中排名第119位。1060112
(中央社)
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