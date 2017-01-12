熱心義消赴火災現場途中 自摔死亡
服務北投中隊光明分隊義消曾潤松，今天凌晨2點聽到馬路消防警笛聲大作，主動打電話到分隊詢問事發地點，得知是大業路一處雞寮失火，他帶著裝備騎車趕往現場救火，行經大業路，距離火場800公尺，疑似因路面碎石自摔，頭部撞擊路邊的電線桿底座，經趕往現場的其他同仁發現，趕緊急救後，但仍宣告不治，同仁難過地表示，他平時不菸不酒，熱心公益，消防局將協助辦理因公死亡並從優撫卹。
曾今年59歲，從事義消工作有20多年，去年才正式加入光明分隊，在淡水一間電子材料公司當技工，只要有聽到火警警笛聲，就會主動打電話到消防隊詢問，得知地點後穿著輕裝趕到現場幫忙。
曾男從自家新興路158巷趕往大業路527巷失火現場，距離現場800公尺，輪胎擦撞坡坎，機車跌倒後，頭部撞擊路燈桿，安全帽將燈桿撞出一個凹洞，經趕往現場的救護車發現，立即將他送往醫院急救。從現場散落消防靴，以及義消的衣服工具，救護人員才到他是要趕往救火現場義消。
由於曾男頭部重創，經急救仍宣告不治，同仁聽聞後非常難過聚集在分隊，談論他平時熱心公益，不論深夜或凌晨，他都會主動前往災難現場，隔天仍上班工作。消防局表示，將協助請領保險並依協助以因公死亡請領補助。
(中時)
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