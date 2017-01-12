人魚戀破局 爆馮紹峰、林允低調分手！

馮紹峰、林允去年爆交往。（圖／達志影像）

陸媒報導馮紹峰、林允低調分手。（圖／翻攝自全明星探微博）

「蘭陵王」馮紹峰前年和倪妮分手，去年初被爆戀上小18歲《美人魚》女主角林允，兩人曾被拍到穿情侶裝逛遊樂園，11月小倆口更同框逛超市，頗有實習新婚生活的甜蜜氛圍，沒想到今(12日)陸媒驚爆兩人竟在過年前低調分手，但當事人尚未回應。

據《全明星探》報導，掌握到獨家消息證實馮紹峰、林允這段「人魚戀」已於日前默默分手，主因指向雙方過了熱戀期、抵不過粉絲與外界不看好等幾個方向，還有一說是兩人交往根本是炒作。

而馮紹峰、林允最後一次同框是在去年11月，兩人被拍到一身黑逛上海一處超市，林允還攬著男方手臂，相當親密，6月馮紹峰被爆料在名牌店買下約74000元台幣的包包送女友，然兩人始終沒正面回覆戀情，4月林允受訪，更直言「我單身」，讓兩人關係有如霧裡看花。

(中時電子報)