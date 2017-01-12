台大單孔微創獨步全球 食道癌只需開2孔
食道癌手術涉及食道的切除及重建，即便用微創手術，病患自喉嚨、胸腔到腹腔，仍需打10個1~2公分孔洞，台大獨步全球研發單孔微創手術，進行食道癌手術僅需打2個2~3公分的孔洞，由於傷口數少，病患恢復快，最快一周就可以出院，目前台大已做了60多例，案例累積為全球最多。
49歲黃先生抽菸、喝酒及吃檳榔超過30年，同時也有肝硬化及尿酸病史，去年7月因吞嚥困難到西園醫院做內視鏡檢查，由於發現異樣，轉至台大醫院就醫，經確診為食道癌，去年11月接受單孔內視鏡食道癌手術切除約3.5公分病灶，並進行重建，術後10天出院，現已可經口進食，目前持續門診追蹤。
另一位65歲陳先生，過去有抽菸、喝酒習慣約50年，前年因健康檢查，發現異狀後轉至台大醫院，經確診為鱗狀細胞食道癌，並於當年接受單孔視鏡食道癌切除手術，切除病灶約3公分，並進行食道重建，術後17天出院，目前持續門診追蹤。
台大胸腔外科主任李章銘表示，手術進行到微創已經是很不錯，近年由於技術的更成熟及手術器械的研發進步，更進一步發展到單孔微創，最大的好處就是孔洞數大幅減少，病患出血量少、術後疼痛減輕，住院天數可因而縮短，過去食道癌病患接受微創手術大多要住院10~14天，現在大約一周即可出院，可縮短一半以上的時間。
李章銘進一步指出，除了食道癌之外，單孔微創手術亦適合做胸腔手術，但如果是處理沾黏、淋巴腺侵犯轉移及肺部多顆腫瘤，就不適合用這樣的手術方式，目前健保有給付微創手術，但有些醫療耗材病患需自費，單孔微創手術亦比照，在耗材部分民眾需自費6~7萬元。
(中時)
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