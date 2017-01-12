蠶絲被標示不實 含量僅宣稱的六分之一

在家樂福販售的「三井武田蠶絲棉被」蠶絲實際檢驗僅5％，含量僅宣稱六分之一。（邱琮皓攝）

天氣轉冷，民眾多添購冬被，消費者保護基金會去年10月在量販店與百貨公司隨機選購蠶絲被商品，進行品質檢測與標示查核，但經實際檢測結果發現，在家樂福購買的「三井武田蠶絲棉被」，雖然標示成分蠶絲30％，但實際檢驗僅5％，另外95％的填充成分都是聚酯纖維棉。

經濟部標準檢驗局副局長莊素琴表示，蠶絲被在2012年已經被列為強制性檢驗商品，這次有3件商品在「商品檢驗標示」不符合規定，她強調，未貼附檢驗標識的商品，如果經過查證是要逃避檢驗者，將依照《商品檢驗法》處以20萬至200萬元罰鍰，且業者須限期回收或改正，若未依規定回收或改正，將處以10萬至100萬元罰鍰、並可按次連續處罰。

消基會董事長陸雲指出，貼身的被褥衣物的商品標示非常重要，但這次抽檢有15件樣品中有6件，也就是40％的商品標示不符合政府要求。陸雲強調，市面上蠶絲被的價格落差很大，這次抽檢商品從1590元至1萬1000元不等，因此也呼籲業者應遵守政府等相關規定。

(中時)