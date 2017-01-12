拉攏杜特蒂 安倍將攜1兆日圓大禮訪菲
日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）即將展開今年度的4國國事訪問，第一站選擇菲律賓落腳，將與杜特蒂總統（Rodrigo Duterte）進行未來兩國擴大合作的會談。日本更將送出一份大禮，提供菲國未來5年高達1兆日圓（約2,800億台幣）的援助計畫。安倍此行除了鞏固日菲兩國多年夥伴關係，更要防止杜特蒂過於親近中國，影響日本在東南亞的龐大利益。
據日經亞洲週刊（Nikkei Asian Review）報導，日本首相安倍晉三今天將展開出訪東南亞的行程，首站選擇落腳在菲律賓，預計將與菲國總統杜特蒂進行會面，並前往其家鄉納卯市（Davao）進行參訪。安倍此行更將送出一份大禮給菲國，未來5年將提供高達1億日圓（約2,800億台幣）金額的援助計畫，協助菲律賓改善民生和交通等發展議題。這份禮物，是日本近年對外最大額度的單一國家援助計畫之一，比去年撥給緬甸的8千億日圓（約2,258億台幣）還要更多。
打從杜特蒂登陸中國後，日本政府對於鞏固過去在東南亞國協（ASEAN）作為明顯增加不少，安倍此次出訪，首站就選擇菲律賓停留，就是要穩住日菲雙邊的貿易夥伴與外交關係。砸下高額的援助無非也是希望能阻止杜特蒂過於親近中國，造成大陸大舉進入搶市場。戰後的日本透過其知名的政府海外援助計畫（ODA），不僅幫助菲、印、泰等東南亞國家建設發展，更讓日本企業能真正深入並踏實於東南亞市場中。
菲國總統杜特蒂上台至今，其粗俗的言語、強力的掃蕩政策雖引起爭議，但卻為了穩固了國內的支持率；而他巧妙地利用南海爭議，成功地為菲律賓在中、美等強權之間，都取得有助於國家的益處，如今更讓他成為日本極力爭取的領袖之一。而按照計畫，安倍此次出訪，將在訪問菲律賓之後，依序前往澳洲、印尼和越南3國，最後於下週二返回日本。
(中時電子報)
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