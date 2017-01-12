血液基金會涉黨產 葉金川駁：國民黨沒捐過一毛錢

不滿血液基金會遭汙衊，葉金川宣布辭董座。(圖/中視新聞)

不滿血液基金會遭周刊報導涉及不當黨產，葉金川宣布辭董座。葉金川12日召開記者會表示，國民黨與民進黨沒有捐過一毛錢。至於辭職是否來自行政院壓力？葉金川回應，辭職沒什麼不好，但是擔心用血人，難道辭職血就夠嗎？衛福部說是轉達行政院指示，希望他辭職，避避風頭；無法周全之處，還請諒解。

葉金川表示，去年與今年的財務一年大概1億盈餘，但是醫務結餘今年只有4千多萬，從工本扣掉成本就是醫務結餘，其他就是捐贈，如捐血車等等；利息部分約1500萬。醫務結餘比例約1.3多，往年醫務結餘都是負的，這三年有比較好。他也再次強調盈餘都會用回在捐血上，這不是暴利。

健保支付的部分，葉金川解釋，照標準血液都要做檢驗，不過這不包括捐血時的檢驗，諸如捐血前護士做的一些檢驗，那算人工成本。每年我們有180萬次的檢驗，因為量很大，成本500元，檢驗占200元，另外還有分裝、運送給醫院等費用。

葉金川拿出表格說明，台灣的工本材料費與各國比較，大陸的貴2倍、美國貴7.1倍、英國貴5.2倍，連馬來西亞、印度都比較貴，因為他們量不夠，台灣則集中。

至於有人懷疑員工薪水，葉金川說，護理師、醫檢師都是比照公立醫院，不過醫師就比外面低很多，大概6、7萬。他們六日上班，或者夜間工作。葉金川說，如果這次是針對他，希望大家不要欺負這些可憐的護士、醫檢師、工作人員。

外界質疑基金會房產，葉金川解釋，沒有一個資產是閒置資產，而且目前還有很多捐血點是租來的。他希望能變成固定資產，讓捐血人有個舒適、好的環境，可以休息，願意回來。葉金川說，這部分資產大約30多億，這些就是捐血中心、捐血站、捐血車、檢驗設備等等，是大家的財產，難道要在路邊颳風下雨來捐血嗎？用高額房租去租嗎？這些資產都是全體民眾、捐血人、熱心公益團體等等的，是很多團體捐贈出來的。

葉金川也直言，國民黨、民進黨、政府都沒捐過一毛錢，都是社會團體、個人捐的。這些是民眾的財產、捐血單位的財產，大家出錢出力，為的就是救人一命。

至於辭職是因為來自行政院壓力嗎？葉金川回應，辭職沒什麼不好，但是擔心用血人，難道辭職血就夠嗎？衛福部說是轉達行政院指示，希望他辭職，避避風頭；無法周全之處，還請諒解。

關於月薪問題，葉金川說，以前是領15萬，但他認為不需要領這麼多，自己打折到9萬。不過這個月因為請假十天，打折扣掉三分之一，領6萬。假設大家覺得高，可以規定有盈餘董事長不得領錢。葉金川也補充，其他董事一年出席會議3次，一次領3千元，一共領9千要被大家這樣罵，很為他們抱屈。

(中時電子報)