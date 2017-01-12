醫師涉勾結勞保黃牛 北檢約談15人

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三軍總醫院林姓醫師涉嫌勾結勞保黃牛，製作不實醫療紀錄以符合勞保失能認定，初估不法所得逾6000萬元。北檢今天搜索約談15人。

廉政署接獲檢舉指出，三軍總醫院林姓醫師涉嫌勾結勞保黃牛，製作不實醫療紀錄以符合勞保失能認定，以1件收取新台幣1萬5000元，初估不法所得逾6000萬元，廉政署報請台北地檢署指揮偵辦。

經長期蒐證，檢察官鄧巧羚今天指揮廉政署兵分5路搜索，約談林姓醫師等15人，全案朝詐欺、偽造文書等罪嫌偵辦。1060112

(中央社)