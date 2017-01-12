為新季不打經典賽 王建民動向受矚目

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台灣旅美強投王建民今天為「考量新球季後半段的體力問題」宣布棄打世界棒球經典賽（WBC），至於是否代表新球季動向已有著落，王建民經紀公司表示，「暫時不便透露」。

王建民經紀公司證實，王建民已私下聯繫WBC中華隊總教練郭泰源，婉拒參加WBC。

王建民經紀公司展逸國際行銷有限公司代表張家銘表示，王建民回美國後，已到訓練中心受訓，與當地教練討論後，認為WBC時間較早，如果參賽，恐怕影響新球季後半段比賽，特別是體力部分恐怕較難負荷，決定不打WBC。

至於王建民新球季動向，張家銘三緘其口，只說目前尚未簽約，但包括已接觸哪些球隊、進度如何，他都說，「暫時不方便透露」。1060112

(中央社)