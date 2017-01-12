春安勞檢 燁聯局部停工罰15萬
高雄市副市長許銘春今天率勞工局長鄭素玲及勞檢處人員赴岡山區燁聯鋼鐵公司進行安全突檢，發現19項缺失，依職業安全衛生法開罰新台幣15萬元，現場處以局部停工並令限期改善。
農曆年將近，為確保勞工作業安全，高市勞工局1月3日至2月11日，針對轄內製造業者加強春安檢查。
燁聯鋼鐵主要生產不鏽鋼材，其煉鋼、熱軋、冷軋一連串生產作業過程中，極具高風險，近3年來經檢查發現有2次維修時未停機遭捲夾等職業災害。
勞工局說，這次檢查著重於「捲夾、墜落、感電等危害預防」，經檢查發現19項缺失，包括耐火磚整修作業、耐火材儲區作業平台及固定式起重機維修走道未設置護欄與使用安全帶、電焊機帶電部分未加防護等，有立即發生墜落及感電危險之虞，機械傳動裝置部分也未設置護罩有發生被夾被捲危險，違規現場處以停工處分，並限期改善。
另外，燁聯未落實與承攬人間的承攬管理，依職業安全衛生法共開罰15萬元。
許銘春表示，高雄市為南台灣工業重鎮，舉凡大型鋼鐵、造船及石化工廠林立，高職災風險產業為數甚多，為有效預防職業災害發生，落實職場安全與勞工健康，維護勞動人權，於103年到105年間執行高雄市3年減災計畫，希望降低職災死亡數20%，目前已達成3年減災目標。
她說，高市勞檢處也在105年勞動部評鑑勞檢機構中，獲得全國唯一「特優」，期望企業與市府繼續共同努力提升安全衛生水準，今年市府將持續強化防災作為，呼籲業者年節期間加強防災意識，與市府共同維護勞工及市民安全，營造安全勞動環境。 1060112
(中央社)
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