國民黨：若不了解黨內路線 會派人說明
宣布參選國民黨主席的前副總統吳敦義接受專訪指出，「那一個人走的路線讓35名黨籍立委畏懼」。國民黨說，若是對全代會通過的和平政綱路線不了解，會派專人向吳敦義說明。
吳敦義接受「聯合晚報」專訪表示，他不一定是唯一會贏的那個人，但絕對是能團結這個黨的人，黨籍35位立委與「那一個人的黨中央」難以溝通協調，是因為「那一個人」走的路線讓他們畏懼，暗批洪秀柱無法團結全黨。
國民黨文傳會副主委胡文琦今天回應指出，令人畏懼的是蔡政府的路線，還是國民黨去年全代會通過的和平政綱路線，如果是對於全代會所通過的路線，有任何不了解的地方，會派專人向吳敦義說明。
同樣表態參選的國民黨副主席郝龍斌，其父親郝柏村接受專訪表示，如果「貿然把一中各表改成一中同表，那就危險得不得了」。
對此，胡文琦表示，去年全代會通過的政綱，是國民黨奉行的路線，沒有一中同表的問題。1060112
(中央社)
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