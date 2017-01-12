淘寶網購買失身酒轉售牟利 警逮1嫌
26歲張姓男子從大陸淘寶網購買Four Loko（俗稱失身酒）後，在網路轉賣，因成分檢出含有第二級毒品「伽瑪羥基丁酸（GHB）」，警方昨天在嘉義市查獲。
嘉義縣警察局刑警大隊今天表示，混合型毒品犯罪又出現新花樣，江湖上有句話叫「沒有什麼是1罐Four Loko解決不了的事情，如果有，那就2罐」，嘉義縣政府日前函請刑警大隊偵辦一件網路上販賣Four Loko案件。
經深入追查，並將其Four Loko樣本送檢驗後，檢出其成分含有「伽瑪羥基丁酸（GHB）」，這成分是毒品危害防制條例所列第二級毒品，無色、無味、無臭，比FM2藥性還強，也稱「神仙水」或「迷姦水」，是一種強烈安眠劑。
警方昨天在嘉義市查獲張姓嫌疑人於FB（臉書）上販賣Four Loko，現場查獲張嫌販賣後的170個空箱、可裝1020瓶、帳單及電腦等，張嫌坦承犯行。
張嫌供稱從大陸淘寶網站購買後轉賣，自105年8月開始販賣，至今已不法獲利約新台幣20萬元以上，全案依違反毒品危害防制條例等罪嫌函送法辦。
警方指出，依文獻資料顯示，通常口服10毫克GHB，產生暫時性記憶喪失，1次使用達20公克就會造成中毒，類似症狀包括噁心、嘔吐、頭痛、反射作用喪失，可能很快失去意識、昏迷及死亡，與酒精併用會加劇危險性。
口服GHB通常被製成顆粒或粉末狀，溶於液體中，例如開水、酒或其他種類飲料。警方呼籲民眾不要販賣Four Loko，否則將依販賣毒品究辦。1060112
(中央社)
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