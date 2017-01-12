印尼砍澳洲虎航航班 數百人困峇里島

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澳洲廉航虎航疑似違反印尼規定後，遭到印尼當局削減航班，導致數百名旅客今天受困度假勝地峇里島。

法新社報導，澳洲虎航說，印尼昨天開始削減數個航班後，已取消今、明兩天往返澳洲與峇里島的6個航班。

澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation）報導，今天大約700名旅客受到影響，昨天也是如此。

澳洲虎航說，這波混亂由印尼政府一手造成，因政府決定「向往返澳洲與峇里島的航班，祭出新的行政規定」。

不過，印尼交通部表示，澳洲虎航行政違規，才刪減其航班。

交通部表示，澳洲虎航不應在印尼境內銷售包機機票，僅澳洲虎航的母公司維珍澳洲航空（Virgin Australia）才有權售票。

交通部發言人蘇巴吉沃（Agoes Soebagio）聲明說：「所有外國航空公司都必須遵守我們的規定。」澳洲虎航符合規定前，將取消所有航班。（譯者：中央社周莉芳）1060112

(中央社)